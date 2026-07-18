Pogacar sempre più padrone del Tour, vince anche la 14^ tappa - Tuttoggi.info

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Pogacar sempre più padrone del Tour, vince anche la 14^ tappa

ItalPress

Pogacar sempre più padrone del Tour, vince anche la 14^ tappa

Sab, 18/07/2026 - 19:03

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ROMA (ITALPRESS) – Tadej Pogacar resta il padrone incontrastato del Tour del France 2026. Lo sloveno della UAE Emirates, già maglia gialla con un vantaggio rassicurante sugli inseguitori, non si accontenta e cala il poker, trionfando anche nella quattordicesima tappa, la Mulhouse-Fellering di 155,3 km. Il quattro volte vincitore della Grande Boucle, che viaggia spedito verso il suo quinto titolo, precede sul traguardo il compagno di squadra Isaac Del Toro e il francese Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), autore di un’ottima prestazione, staccati entrambi di 38 secondi. Quarto posto per Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), che incamera un ulteriore distacco di 44″ dal leader della classifica generale; Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe), invece, chiude in quinta posizione a 48″ da Pogacar, alla sua 25^ vittoria al Tour, la quarta in questa edizione. Lo sloveno è ora al comando con 4’30” su Vingegaard e 5’04” su Evenepoel. Domani andrà in scena la quindicesima tappa, la Champagnole-Plateau de Solaison di 183,9 km.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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