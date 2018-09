Poesia e flosofia all’Isola del Libro Trasimeno

Un altro tris di autori ha accompagnato il nuovo appuntamento de “L’ Isola del Libro Trasimeno”: la manifestazione ideata da Italo Marri e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio, ha ospitato il consueto café letterario ancora una volta a Passignano e lo ha fatto proponendo i lavori di Pierluigi Castellani, Umberto Palumbo e Anton Carlo Ponti. Proprio quest’ultimo è stato introdotto dal giornalista Mario Centini che ha affrontato la vicenda dell’autore inerente un episodio personale narrato nel libro “Cosa farò da grande? Il mio corriere dell’Umbria 1983-2017”. Come il titolo lascia intendere, Ponti descrive la vicenda personale legata al famoso quotidiano regionale, in un pamphlet scritto di getto, dopo l’allontanamento del giornalista dalla redazione della testata, con un mix di sentimenti ma anche di riflessioni su un fatto di rilevanza sociale a livello umbro e non solo.

Gianluca Prosperi, invece, ha accompagnato il pubblico accorso con un intervento su “La vita dentro”, raccolta di poesie dedicata alla moglie Orietta a firma di Pierluigi Castellani, scritte in occasione del suo ottantesimo compleanno sui temi della famiglia e dell’amicizia. Infine, è stato presentato “Filosofia in ascensore” di Umberto Palumbo, originale excursus dai toni ironici sulla filosofia e relativi autori, nato da un incontro in un ascensore tra un professore della materia e altri condomini del palazzo in cui vive.

“L’Isola del Libro Trasimeno” continua anche nella giornata di domenica 16 settembre presso la Terrazza Lidò di Passignano dove è prevista la presenza del Cardinale Gualtiero Bassetti e di Donatella Porzi, presidente dell’Assemblea Regionale, in un incontro dedicato alla figura della donna, filo conduttore di questa VI edizione, nella Chiesa Cattolica.

