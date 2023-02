Due settimane per evitare il commissariamento. Arriva una nuova stretta sull’efficienza dei Comuni e sui tempi per realizzare le opere del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La spesa non prende quota e allora il Governo ha deciso di dimezzare i tempi – fin qui fissati in 30 giorni – prima di far scattare i poteri sostitutivi, commissario compreso.

fsc/abr/gsl