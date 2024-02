MILANO (ITALPRESS) – Il Pnrr è “la grande possibilità che abbiamo per riuscire a far sviluppare, a far crescere il nostro Paese. Le nostre imprese ci contano molto». Così il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, a margine dell’incontro con il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto.

xm4/mgg/gtr