Pnrr, sindaco incontra consiglieri regionali tifernati Bettarelli e Mancini - Tuttoggi

Incontro in Comune tra Luciano Bacchetta e i rappresentanti tifernati di Pd e Lega in Regione, si è parlato del ruolo dell'Altotevere nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Piano Nazione di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Incontro in Comune fra il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta e i consiglieri regionali tifernati Michele Bettarelli (Pd) e Valerio Mancini (Lega).

“Un incontro importante per ribadire ai due consiglieri regionali che rappresentano anche il territorio da dove provengono, che abbiamo forti perplessità sulla elaborazione di questo significativo strumento di sviluppo e rilancio del paese e delle realtà locali. – ha detto il primo cittadino – Sul versante della grafica non viene riconosciuto il ruolo storico che ha l’Altotevere in questo settore produttivo, sull’ex ospedale le risorse sono poche, inserite in modo confuso e non c’è alcun accenno legato ai finanziamenti da destinare all’impiantistica dei rifiuti, pur essendo il nostro impianto al servizio di tutta la regione da diversi anni”.

“E’ inutile poi mettere nel capitolo dedicato alle infrastrutture 100 milioni di euro previsti per la E78 perché quelli sono di Anas, governativi quindi. Questo piano nella sostanza sembra avere alcune carenze che oggi abbiamo sottoposto all’attenzione dei due consiglieri regionali per tentare di condividere con loro un percorso costruttivo, ma estremamente chiaro”.

Nel condividere le perplessità e le sollecitazioni del sindaco ad una revisione ed integrazione del piano, il consigliere Michele Bettarelli, ha ricordato di aver già evidenziato ufficialmente in commissione ed in Consiglio alla Presidente Tesei gli aspetti mancanti che riguardano da vicino l’Altotevere. “Garantisco il mio totale impegno per trovare delle adeguate soluzioni che riequilibrino le risorse rispetto a tematiche importanti per l’Altotevere e Città di Castello”.

“Massima collaborazione ed impegno – ha precisato Mancini – lo faccio in tutta l’Umbria e chiaramente in questo territorio, l’ho fatto all’opposizione ed oggi lo farò da rappresentante della maggioranza. In qualità di presidente della Seconda Commissione ho proposto il raddoppio delle sedute per parlare di tutti i temi economici che sono in questo Piano non di meno quelli del trasporto. Già da mercoledì prossimo parleremo dei rifiuti, argomento sollevato dal sindaco. Anche la questione della grafica e di un giusto riconoscimento progettuale di rilancio saranno affrontati in commissione. Sul tema dell’ex ospedale, abbandonato da 20 anni, è stato inserito un mio emendamento nel Def in cui c’è il progetto di valorizzazione da parte della regione delle strutture ex sanitarie a patrimonio della regione”.