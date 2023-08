Pnrr, Salvini “La priorità è spendere bene” - Tuttoggi.info

RIMINI (ITALPRESS) – “Il Pnrr è una cassa da più di 200 miliardi di euro la cui maggioranza sono soldi a prestito che vanno restituiti. Io dico che è importante spenderli tutti, ma è importante soprattutto spenderli bene e, siccome sono soldi a prestito, se li spendo per il solo gusto di spendere non faccio un buon servizio. Senza vena polemica, se devo indebitare mio figlio per costruire stadi di calcio anche no, se lo faccio per costruire asili nido allora va bene”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, al Meeting di Rimini.“Chi ci ha dato la fiducia merita che per la prima volta ci sia un governo che duri 5 anni. Farò e faremo di tutto per arrivare fino in fondo perchè cambiando governo e ministro ogni anno poi diventa difficile pianificare”, ha aggiunto.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).