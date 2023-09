BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’azione del Governo e in particolare del ministro Fitto è stata imponente. Scenari così modificati come l’aumento delle materie prime e di quelle energetiche hanno sicuramente stravolto molto dei piani originali”. Lo ha detto l’eurodeputato della Lega Antonio Maria Rinaldi, in riferimento alle modifiche apportate agli obiettivi del Pnrr.

