Pnrr, Meloni “12 miliardi in più a sostegno delle imprese” - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Nella revisione del Pnrr “le imprese sono la priorità: 12 miliardi di euro tra quelli liberati vanno a sostenere il sistema produttivo”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, intervenendo alla cerimonia di sottoscrizione dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Lombardia a Fiera Milano Rho. “Qualcuno giustamente diceva che nella manovra c’era attenzione a redditi e salari e non alle imprese – ha proseguito poi, rivolgendosi al presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, seduto in platea -. Ma non c’era questa necessaria attenzione perché stavamo facendo un’azione parallela sul Pnrr”.

sat/mrv