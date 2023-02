xb5/trl/gsl

“La pianificazione del Pnrr a volte ostacola le linee di sviluppo. Ci sono misure che drenano molte risorse, più di quelle che sono state rese disponibili, e altre che sono completamente inutili o fatte in un momento in cui, per esempio, non c’era la crisi energetica”. Lo ha detto il ministro all’Agricoltura Francesco Lollobrigida, oggi a margine di un evento su ‘Turismo e Cibo’ al Teatro Manzoni di Milano.