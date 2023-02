Pnrr, Fitto "Soppressa Agenzia della Coesione, governance rafforzata" - Tuttoggi

trl/gsl (Fonte video: Presidenza del Consiglio)

Il decreto approvato in Cdm sul Pnrr “procede alla soppressione dell’Agenzia della coesione, procede alla soppressione dei due nuclei esistenti, accorpandoli in uno e riducendo di 20 unità il numero di persone coinvolte. Organizza la struttura per la governance del Pnrr sulla base di un rafforzamento della stessa e con degli obiettivi precisi”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Sud e Pnrr, Raffaele Fitto, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri.