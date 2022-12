“I passi da fare sono ancora molti ma devo dire che c’è grande disponibilità dal ministro Fitto e dal governo per coinvolgere le Regioni sul Pnrr. Non è un interesse delle regioni, ma un interesse del Paese realizzare un’alleanza istituzionale per realizzare i progetti”. Lo afferma il presidente della Conferenza Stato-Regioni, Massimiliano Fedriga, a margine dell’evento annuale Pnrr.

