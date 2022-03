Come principali beneficiari dei fondi del Next Generation Eu post pandemico abbiamo il dovere di rispondere meglio degli altri alla fiducia che ci ha concesso l’Unione Europea”. Sono le parole del ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta in trasferta a Bruxelles per presentare il piano degli investimenti per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

alp/sat/red