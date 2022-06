Pnrr, Brunetta “Già raggiunti tutti gli obiettivi” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo raggiungendo tutti gli obiettivi previsti dal Next Generation EU”. Lo ha detto Renato Brunetta, ministro per la Pubblica Amministrazione, all’evento Live In Venezia di Sky Tg24. Obiettivi che, secondo Brunetta, saranno raggiunti al “100%”, “anche perchè – ha aggiunto – li abbiamo già raggiunti, non bisogna aspettare fine giugno. Saremo tra i primi in Europa. Dovete essere orgogliosi – ha proseguito rivolgendosi al pubblico presente – di appartenere a un paese che è tra i primi in Europa per aver raggiunto obiettivi difficili, di riforme, di cambiamento delle regole, di investimenti, di mutazioni fondamentali come quella green e quella digitale. Sono rivoluzioni epocali che stanno cambiando la nostra vita. Tutto il governo sta realizzando una rivoluzione. In Italia non abbiamo mai fatto tante riforme come in questo periodo”. Per il ministro, il governo “sta bene” e “ha un’enorme credibilità in Europa e nel mondo”. “Il governo e l’Italia – ha aggiunto – stanno cambiando pelle”.

(ITALPRESS).

