Pnrr, 600 richieste per bando agrivoltaico - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Alla chiusura del bando PNRR per incentivare lo sviluppo dell’agrivoltaico innovativo sono giunte dagli operatori 643 richieste di partecipazione alle procedure di selezione delle iniziative. La maggior parte è arrivata dal Mezzogiorno, per progetti con potenza complessiva di oltre 1,7 gigawatt. Rispetto alle risorse PNRR dedicate alla misura, le richieste finora pervenute ammontano a circa 920 milioni di euro. I numeri emergono dal riepilogo del Gestore dei Servizi Energetici, che per conto del Ministero dell’Ambiente gestisce la misura rivolta a sostenere la costruzione di sistemi ibridi agricoltura-produzione energetica, che non compromettono l’utilizzo dei terreni dedicati all’agricoltura, contribuendo alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende. Per il Ministro Gilberto Pichetto Fratin si tratta di un risultato molto incoraggiante e che certifica la matura attenzione del mondo agricolo verso misure che facciano coesistere produzione di qualità e nuove soluzioni energetiche rinnovabili.

sat/mrv