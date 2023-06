“Sì agli investimenti in sanità previsti dal Pnrr per la realizzazione di case e ospedali di comunità, ma le nuove opere non siano cattedrali nel deserto”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni incontrando i sindacati. Una posizione condivisa dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo).

sat/gtr