Pmi, prima riduzione delle bollette dopo 18 mesi - Tuttoggi

Prima riduzione delle bollette per le piccole e medie imprese. Secondo quanto emerge dal monitoraggio periodico dei costi dei servizi pubblici locali operato da Unioncamere e BMTI, dopo 6 trimestri consecutivi di aumenti, torna a scendere il prezzo delle bollette, pur rimanendo accentuata la crescita della spesa rispetto allo scorso anno. Nel secondo trimestre 2022 la spesa per energia elettrica e gas naturale, riferita ad alcuni profili tipo operanti in regime di tutela e rappresentativi delle esigenze produttive e di consumo delle micro e piccole imprese italiane, registrerà una diminuzione rispettivamente del 9,7% e del 7,4%, rispetto allo scorso trimestre.

