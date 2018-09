Pmi e liberi professionisti, arriva il catalogo regionale per missioni internazionali

share

0 shares Share

Tweet

Pin

“Le PMI e liberi professionisti umbri, dal 4 settembre e fino al 28 settembre, potranno presentare domanda di agevolazione per partecipare ai progetti di missioni imprenditoriali all’estero e attività di ‘incoming’ inclusi nel Catalogo regionale di Sviluppumbria e della Regione Umbria”.

Lo annuncia il vicepresidente della Giunta regionale dell’Umbria e assessore allo Sviluppo economico, Fabio Paparelli, in merito al nuovo avviso pubblico per la concessione di contributi alla micro, piccola e media impresa (MPMI) e liberi professionisti dell’Umbria che verrà pubblicato il 4 settembre nel supplemento ordinario del Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n.42 – Serie Avvisi e concorsi.

“Il primo avviso – sottolinea Paparelli -, che riguarda gli strumenti agevolativi a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese umbre e soggetti attuatori delle missioni a catalogo, è stato particolarmente apprezzato dalle realtà economiche del territorio. Da qui la decisione di riaprire i termini anche nel mese di settembre al fine di permettere una più ampia adesione e partecipazione alle missioni a catalogo, anche per quei beneficiari che per motivi lavorativi e di tempo non hanno potuto partecipare alla scadenza del 3 agosto”.

Sono 73 le domande in fase di istruttoria formale da parte degli uffici di Sviluppumbria. Di queste, 71 sono state presentate da PMI e 2, invece, provengono da liberi professionisti e hanno riguardato la richiesta di partecipazione a 129 missioni all’estero e attività di “incoming”.

È previsto un contributo per missioni imprenditoriali pari al 50% (in regime de minimis) del costo per ciascun progetto. Ciascun beneficiario potrà richiedere contributi per la partecipazione fino a un massimo di 3 progetti fra quelli previsti a Catalogo.

Numerosi i Paesi di destinazione dei progetti proposti sia per le attività di “outgoing B2B” che di “incoming”: tra questi Sudafrica, Dubai, Russia, Brasile, Cina, Polonia, Bulgaria, Cile, Austria, Giappone, Germania.

L’avviso rientra nell’ambito del Programma Operativo Regionale Umbria 2014-2020, Azione 3.3.1 “Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale”. Tutte le informazioni e la modulistica sono disponibili sul sito www.sviluppumbria.it.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa