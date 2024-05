ROMA (ITALPRESS) – La pizza rappresenta un elemento fondamentale per il settore della ristorazione. Basti pensare che cinque pizzerie su dieci sono fiduciose di aumentare il loro fatturato quest’anno. Tre su dieci prevedono un andamento in linea con il 2023. E solo poco meno di due su dieci temono un calo. È quanto emerge dall’Osservatorio pizza 2024, l’indagine di CNA Agroalimentare presentata in occasione di TuttoPizza, il Salone internazionale che si tiene a Napoli.

/gtr