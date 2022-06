Le competenze di economia nel nostro Paese non sono ancora percepite come una priorità formativa: solo il 21% degli italiani le ritiene essenziali per agire in modo responsabile e fare scelte consapevoli. È uno dei dati che emerge da un’indagine Ipsos esposta dal presidente, Nando Pagnoncelli, nel corso dell’assemblea annuale della FEduF, la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio.

fsc/gtr