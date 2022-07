Meloni (Pd) sulla proposta di Puletti (Lega): interessante, ma tardiva | E lamenta l'eccessiva attenzione su caccia e pesca

“Più attenzione al calendario agricolo, non solo a quelli venatorio e ittico”. Lo dice la capogruppo del Pd in Regione, Simona Meloni, commentando l’interrogazione di Manuela Puletti (Lega) che chiede alla Giunta Tesei di ampliare i terreni coltivabili per fare fronte alla carenza di grano e cereali. Una posizione giudicata “ragionale e interessante” da Meloni, che ricorda come avesse già avanzato una simile proposta lo scorso marzo.



“Se dai banchi della Lega si ponesse maggiore attenzione alla consultazione del calendario agrario invece di sfogliare sempre e solo quello venatorio e ittico, si scoprirebbe che in luglio è ben difficile iniziare la semina, trattandosi di un momento piuttosto dedicato alla mietitura” commenta Meloni.

“Probabilmente anche attivandosi immediatamente in marzo – rileva l’esponente Pd – non saremmo riusciti a mettere in campo tutte le misure necessarie. Ma fortunatamente dalla Giunta Tesei non è arrivato il minimo riscontro alla mia proposta e quindi resteremo con il dubbio. Quello che appare invece certo

è che la proposta della Lega risulta tardiva per l’annata agraria in corso, visto che ci troviamo appunto in fase di raccolta piuttosto che di semina. Ed appare prematura rispetto alla prossima annata agraria, visto che si produrrebbero effetti tra circa un anno, quando, auspicabilmente, la situazione bellica ed energetica avrà assunto altre e meno nefaste connotazioni”.