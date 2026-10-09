Pitruzzella "L'Europa è cresciuta, faccia di più su difesa e competitività" - Tuttoggi.info

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Pitruzzella “L’Europa è cresciuta, faccia di più su difesa e competitività”

ItalPress

Pitruzzella “L’Europa è cresciuta, faccia di più su difesa e competitività”

Ven, 09/10/2026 - 23:03

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ROMA (ITALPRESS) – “L’Europa sta cambiando, ha vissuto un processo di trasformazione assumendo un ruolo geopolitico, occupandosi dei dazi di Trump, intervenendo per tutelare il mercato dell’energia ed è già intervenuta in passato per combattere il Covid. L’Europa è cresciuta, va di pari passo aumentata la sua legittimazione democratica, deve fare di più nei campi essenziali: difesa e competitività, ma deve fare meno in altri campi lasciando spazio alle democrazie nazionali e deve assicurare una connessione tra le sue istituzioni e quelle nazionali. Il metodo utilizzato per il Pnrr”. Lo ha detto Giovanni Pitruzzella a margine della presentazione del suo libro “L’Europa in trasformazione. Tra geopolitica e democrazia”, edito da Mondadori e presentato alla Consulta.

xb1/fsc/mca2

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