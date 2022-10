Pistola puntata contro la moglie e aggressioni davanti al figlio, 35enne ai domiciliari

Maltrattamenti fisici e psicologici verso la moglie culminati con le minacce con la pistola, arrestato giovane di Amelia

Aggressioni, vessazioni psicologiche e minacce, addirittura con una pistola puntata contro la moglie. Queste le pesanti accuse di cui deve rispondere un 35enne arrestato dai carabinieri della Compagnia di Amelia.

Le manette ai polsi dell’uomo – per cui sono stati disposti gli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, in un’altra abitazione – sono scattate in seguito all’ordinanza cautelare emessa dal gip di Terni su richiesta della locale Procura.