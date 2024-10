Pistola e passamontagna, 13enne tenta rapina: "Volevo soldi per incidere una canzone" - Tuttoggi.info

La chiamata al 112 è arrivata alle 18.30 circa di martedì scorso, segnalando un tentativo di rapina verificatosi poco prima da parte di un individuo che, avvicinandosi all’entrata di un negozio di alimentari di Orvieto, nella zona di Ciconia, col volto coperto da passamontagna ed una pistola in pugno, si era rivolto minacciosamente alla persona al suo interno, richiedendo la consegna di soldi. La vittima, però, benché spaventata, era riuscita a chiudere la porta del negozio, dando l’allarme e costringendo il rapinatore alla fuga.

Immediata l’attivazione dei Carabinieri, con pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni in turno giunte sul posto al fine di rintracciare l’individuo datosi alla fuga. L’attività info-investigativa posta in essere dai militari ha portato alla rapida individuazione dell’autore del fatto, che si era allontanato a bordo di una bicicletta: rintracciato a breve distanza dall’esercizio commerciale, egli è stato identificato in un tredicenne del posto. Gli operanti, poi, hanno recuperato anche l’arma utilizzata, che era stata nascosta nelle vicinanze, rivelatasi una pistola giocattolo, priva di tappo rosso all’estremità della canna.

Il minore, accompagnato in caserma per i successivi adempimenti, ha dichiarato di aver tentato la rapina perché alla ricerca di soldi per incidere una canzone “trap”: dopo esser stato affidato ai propri genitori, il tredicenne è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia.