Pista di atletica pronta al restyling, in arrivo 200 mila euro dalla Provincia - Tuttoggi.info

L'ente perugino ha stanziato i fondi necessari alla manutenzione straordinaria nel bilancio di previsione 2023-2025. Nei prossimi giorni inizierà la progettazione dei lavori nell'impianto tifernate

La Provincia di Perugia investirà 200 mila euro per il restyling della pista di atletica “Angiolo Monti” di Città di Castello.

“Un intervento molto atteso che va a riconoscere e valorizzare l’importante attività sportiva che si svolge nell’impianto, dove si allenano quotidianamente centinaia di giovani e continuano a fiorire talenti sulle orme di Giovanni Faloci, pluricampione italiano di lancio del peso e olimpionico a Tokyo”, sottolineano con soddisfazione il sindaco Luca Secondi e l’assessore allo Sport Riccardo Carletti, alla notizia che il Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali della Provincia di Perugia avvierà nei prossimi giorni la progettazione dell’intervento, finanziato nel bilancio di previsione 2023-2025 dell’ente.

“Ringraziamo la presidente Stefania Proietti, la consigliera con delega al Patrimonio Letizia Michelini e tutto il consiglio provinciale, tra cui in particolare il tifernate Filippo Schiattelli che aveva presentato una mozione votata all’unanimità”, continuano Secondi e Carletti, nel rivolgere al dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali della Provincia di Perugia Andrea Moretti – fino a pochi mesi fa dirigente per il Comune tifernate – i migliori auspici per il lavoro al quale sarà chiamato insieme alla propria struttura tecnica.

“Tra le tante le esigenze alle quali la Provincia dà costantemente risposta– sottolinea la consigliera Michelini – era doveroso pensare alla pista di atletica Angiolo Monti con un investimento adeguato, che testimoniasse l’attenzione con cui l’ente guarda alla promozione dello sport, ma riconoscesse anche nella giusta maniera l’impegno su questo versante dell’amministrazione comunale di Città di Castello e la qualità del lavoro rivolto ai giovani portato avanti nell’impianto”. Delle necessità di manutenzione dell’impianto si era occupato a inizio anno anche il Consiglio comunale tifernate, con l’interrogazione presentata da Valerio Mancini (Lega), al quale l’assessore Carletti aveva rinnovato l’impegno della giunta a valorizzare l’attività sportiva effettuata nella struttura.

Con i 200 mila euro stanziati dalla Provincia di Perugia, saranno effettuati lavori di ripristino e funzionalizzazione delle attrezzature stabili, ma anche interventi finalizzati a migliorare il tappetino di rivestimento della pista e gli spogliatoi. “L’obiettivo – puntualizza Michelini – è di contribuire ad una fruizione ancora maggiore della pista, attraverso il potenziamento di attrezzature e servizi destinati all’ampia utenza che vanta l’impianto”. Le operazioni preliminari funzionali alla progettazione dell’intervento sono già state svolte nei giorni scorsi dai tecnici del Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia della Provincia di Perugia.

Realizzata dallo stesso Ente, sul terreno di proprietà del Comune di Città di Castello, grazie alla concessione del diritto di superficie per 50 anni stipulata nell’aprile del 1996, la pista di atletica Angiolo Monti è stata concessa in uso all’amministrazione tifernate con una convenzione nel 1999. L’atto ha stabilito che l’onere della manutenzione straordinaria dell’impianto sia interamente a carico della Provincia, con il Comune tenuto a garantirne pulizia, custodia e sorveglianza.