Piscina Orvieto, avviati lavori di manutenzione | Necessario intervento a 800mila euro - Tuttoggi

Piscina comunale di Orvieto, si cambia gestione e iniziano lavori di manutenzione. Previsto intervento strutturale da 800mila eiro

L’assessore allo Sport del Comune di Orvieto, Carlo Moscatelli ha reso noto che, da settimane, la piscina è interessata dai lavori di ripristino dell’impianto di filtraggio e delle pompe di circolazione dell’acqua, affidati a una ditta specializzata, e da altri interventi di manutenzione. “Il completamento – puntualizza – è condizionato dalla consegna di alcuni materiali che stanno subendo ritardi generalizzati in tutta Italia”.

Piscina, necessari lavori per 800mila euro

Gli uffici stanno già predisponendo gli atti per l’affidamento temporaneo della nuova gestione per garantire lo svolgimento regolare della stagione. I lavori in corso sono funzionali alla riapertura dell’impianto ma, come noto, la piscina necessita di un radicale intervento di riqualificazione già inserito nel piano triennale delle opere pubbliche per 800mila euro. L’Assessore allo Sport, conclude che “attualmente è in corso la procedura per l’affidamento dello studio di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di cui si stanno effettuando le verifiche di legge”.