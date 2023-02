Pisa – Perugia, le formazioni della sfida dell’Arena Garibaldi e dove vederla

Qui Perugia

Il derby dominato ha portato 3 punti ed entusiasmo in casa del Perugia, ma ha anche riempito l’infermeria. Con Castori che si ritrova ad avere i giocatori contati in attacco e in difesa, ma con problemi anche in altri reparti (in particolare sulle fasce). Davanti, infatti, ci sono solo Di Carmine e Matos, a cui sono stati aggregati gli attaccanti della Primavera. In difesa non ce la fa Angella, mentre Curado è stato convocato, al rientro, senza essersi praticamente allenato adeguatamente. Fuori anche l’ex Lisi, così come, sempre per le fasce, sarà assente Cancellieri.

Formazioni ufficiali

Pisa: Nicolas, Calabresi, Hermannsson, Barba, Beruatto, Tourè, Nagy, Marin, Morutan, Moreo, Gliozzi, All. D’Angelo.

Perugia: Gori, Sgarbi, Struna, Dell’Orco, Casasola, Bartolomei, Santoro, Paz, Luperini, Kouan, Di Carmine. All. Castori.

Arbitro Santoro di Messina.

Dove vedere Pisa – Perugia

La partita Pisa – Perugia (ore 20.30) sarà trasmessa in diretta tv sui canali satellitari e streaming Sky Sport (canale 253, diretta gol Serie B sul canale 252 (disponibile anche in streaming su Sky Go e Now TV), Dazn e Helbiz Live.