Pirateria, Bagnoli Rossi (FAPAV) "Promuovere l’offerta legale è fondamentale" - Tuttoggi.info

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Pirateria, Bagnoli Rossi (FAPAV) “Promuovere l’offerta legale è fondamentale”

ItalPress

Pirateria, Bagnoli Rossi (FAPAV) “Promuovere l’offerta legale è fondamentale”

Ven, 23/10/2026 - 17:02

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ROMA (ITALPRESS) – “Il rapporto tra la lotta alla pirateria e la promozione dell’offerta legale nel nostro Paese è uno dei pilastri
fondamentali per proteggere le industrie del cinema, della televisione e dello sport”. Lo ha detto Federico Bagnoli Rossi,
presidente di FAPAV, a margine dell’incontro Back to the Future – It’s All About the Story, che ha moderato nel pomeriggio
nell’ambito del MIA 2026, dove l’associazione partecipa per il secondo anno consecutivo, nella Sala Giardino d’Inverno del The
Westin Excelsior di Roma. “Accanto all’enforcement, alle policy e alla comunicazione, la promozione dell’offerta legale rappresenta un elemento essenziale nella strategia di contrasto alla pirateria – ha aggiunto Bagnoli Rossi – Negli ultimi anni, anche dopo la pandemia e con l’accelerazione nello sviluppo di nuove offerte, abbiamo visto quanto sia fondamentale avvicinare le nuove generazioni ai
contenuti, anche attraverso la fruizione al cinema. È importante, inoltre, valorizzare la sinergia tra i diversi momenti di sfruttamento della filiera e garantire al pubblico la possibilità di fruire dei contenuti nella migliore qualità possibile, sia audio sia video, attraverso un’offerta il più ampia possibile”.

xc7/pc/azn

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