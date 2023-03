Pirateria agroalimentare, tre denunce tra Puglia e Sicilia - Tuttoggi

Oltre 380 tonnellate di sementi di frumento per la produzione di grano da farina certificato, pari a un valore superiore a 300 mila euro, sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza, in collaborazione con l’Ispettorato centrale repressione frodi, nel corso di un’operazione di contrasto alla pirateria agroalimentare. Al centro dei controlli 3 aziende di rivendita di sementi, 2 in Puglia e 1 in Sicilia. Tre persone sono state denunciate per fabbricazione e commercio di beni usurpando titoli di proprietà industriale. vbo/gtr