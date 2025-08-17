 "Piove?". "No, ti ho sputato...": Swiatek e l'intervista surreale - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

“Piove?”. “No, ti ho sputato…”: Swiatek e l’intervista surreale

tecnical

“Piove?”. “No, ti ho sputato…”: Swiatek e l’intervista surreale

Dom, 17/08/2025 - 22:03

Condividi su:

(Adnkronos) – “Piove?”. “No, ti ho sputato…”. Iga Swiatek domina la semifinale del torneo Wta di Cincinnati e si dedica all’intervista post-partita. La tennista polacca, numero 3 del tabellone, in semifinale supera la kazaka Elena Rybakina per 7-5, 6-3 in 1h38′. Dopo il successo, consueto appuntamento con il microfono in campo. Qualcosa, però, non va per il verso giusto. 

 

“Cosa pensi in vista della finale?”, la domanda dell’interlocutore. “Aspetta, piove?”, dice Swiatek guardandosi intorno alla ricerca di spiegazioni. In realtà c’è il sole, non si tratta di maltempo: “Ho sentito qualcosa…”, aggiunge l’atleta. “No, no, probabilmente sono io che ti ho sputato mentre ti facevo una domanda”, la ‘rivelazione’ dell’intervistatore che, tra le risate del pubblico non sembra convincere Swiatek. “E’ un aereo”, la seconda spiegazione dell”anchorman’, che prova a chiudere il caso. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!