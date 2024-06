Piotta: "Molti voti al Premio Tenco ma non sono in cinquina, come mai?" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – “Ieri come avete visto sono uscite le cinquine del Premio Tenco. Pur avendo ricevuto tantissimi voti da molti dei giurati, che ringrazio uno per uno, ma ‘Na notte infame’ ‘non è dentro. Girano voci che questi voti non siano stati proprio presi in considerazione. Se fosse così mi chiedo: ‘come mai?'”. Lo scrive Piotta, al secolo Tommaso Zanello, sui suoi canali social, chiedendo spiegazioni agli stessi promotori del Premio: “Se il Club Tenco – Premio Tenco potesse darci la motivazione – scrive il rapper e produttore discografico – darebbe prova di grande trasparenza, per rispetto di tutto il progetto, viste anche le motivazioni da cui nasce e di tutti i giornalisti che votano”, conclude l’artista.