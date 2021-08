Pioli pronto per il debutto “E’ il mio Milan più forte” - Tuttoggi

CARNAGO (VARESE) (ITALPRESS) – “Se è il mio Milan più forte?

Credo di sì. Ho trovato i miei giocatori molto consapevoli, cresciuti. Le stagioni precedenti ci hanno dato fiducia, e i giovani come Tonali e Leao li ho ritrovati diversi, più maturi, più forti. Ci manca ancora qualcosa, come Zlatan che è ancora fuori, Kessie che ha un infortunio, Florenzi è appena arrivato, ma credo che il gruppo a completa disposizione sia forte. Questo non significa che vinceremo tutto, ma che le vogliamo vincere tutte sì. Al netto delle difficoltà che incontreremo”. Lo ha detto in conferenza stampa il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del debutto in campionato contro la Sampdoria a Marassi. “Le 7 squadre che possono vincere lo scudetto sono vicine. L’equilibrio sarà ancora lì – ha aggiunto -. Credo che ci sia più equilibrio o comunque molto equilibrio, solo l’Inter l’anno scorso è riuscita a staccarsi anche perchè sono usciti dalla Champions a dicembre. Comunque chi ha vinto è sempre la favorita. Ha perso giocatori importanti ma ha anche preso giocatori importanti”. La Samp avversaria domani “difende molto bene, ha una bella identità, ha qualità davanti con Candreva, Gabbiadini, Quagliarella e Damsgaard. E’ un debutto complicato, difficile: stiamo bene e vogliamo cominciare bene”. “Se sono deluso da Donnarumma? Nella conferenza stampa dell’8 luglio ho ringraziato tutti i giocatori che ci hanno aiutato a fare una bellissima stagione. E ora – ha precisato – sono contentissimo di Mike (Maignan, ndr): è un ragazzo molto volenteroso e curioso, anche diffidente perchè vuole imparare cose nuove. E’ un portiere molto forte che ci darà il suo contributo”. Ibrahimovic “sta meglio, dopo la sosta credo che potrà rientrare con noi. E’ un leader, ha grandi motivazioni”. Quanto al mercato, Pioli ha evidenziato che “non è ancora finito. Abbiamo un’identità di gioco che ci permette di spostare le pedine. I giudizi finali andranno fatti il 31 agosto. Domani metterò in campo una squadra competitiva, il 31 agosto potremo fare una valutazione magari diversa. Fosse per me il mercato doveva finire prima dell’inizio del campionato, ma se ci sarà un’occasione i dirigenti la coglieranno”. Poi ha spazzato via i dubbi sulla questione capitano, che è “Alessio Romagnoli, senza dubbio”.

(ITALPRESS).