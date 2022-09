Pioli “Milan-Napoli sfida scudetto, carica tifosi fondamentale” - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – “La carica dei tifosi credo sia al massimo livello, da loro stiamo prendendo tanta energia. Giocare in casa per noi in questo momento è un grandissimo vantaggio e vogliamo sfruttarlo anche domani sera”. Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli, in programma a San Siro domani alle 20.45. “Sarà una partita difficile, il Napoli ha qualità e ha le carte in regola per essere una grande squadra – ha sottolineato Pioli -. Conteranno gioco di squadra, spirito e qualità”. Sulla mancata considerazione del ct Mancini nei confronti di Calabria: “Sono contento di allenare un ragazzo come Davide che ha qualità, spirito di sacrificio e intelligenza calcistica”. Il tecnico dei rossoneri non vuole soffermarsi sui singoli, anche se chiaramente l’assenza di Leao, per squalifica, ha il suo peso: “Noi facciamo del nostro modo di giocare la nostra caratteristica più importante. Abbiamo giocato in Champions noi come loro. Mi aspetto una gara entusiasmante, lottata pallone su pallone. Non è l’assenza di un giocatore che ci può far cambiare un modo di stare in campo equilibrato e sempre propositivo… Leao ha determinate caratteristiche, Saelemaekers ha altre caratteristiche e le sfrutteremo. E’ un destro che può giocare a sinistra, può rientrare e tirare”. Sfida nella sfida anche quella con Spalletti, un allenatore che Pioli stima molto: “Luciano fa giocare bene le sue squadre con un’identità chiara – ha spiegato l’allenatore del Milan -. Dal mercato hanno preso giocatori non così conosciuti che si sono inseriti bene. Fin qui hanno fatto un inizio di stagione importante. Siamo due squadre simili, per certi versi. Spalletti riesce a migliorare i giocatori che ha a disposizione. E’ un allenatore top”. Una gara che vale tanto anche per la classifica e in ottica corsa scudetto, anche se il campionato è solo all’inizio: “E’ una sfida scudetto perchè tre punti in meno o in più in questo campionato fanno la differenza – ha affermato Pioli -. E’ una partita scudetto a prescindere dal fatto che sia il Napoli. Faremo di tutto per ottenere i tre punti. Sarà un campionato molto equilibrato”. Pioli ha infine commentato le parole di Maldini che ha dichiarato nei giorni scorsi che per Leao la cosa migliore da fare per crescere è restare al Milan: “Penso anche io la stessa cosa e credo lo pensi anche il ragazzo”.

