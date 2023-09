Pioli “Inter forte ma siamo convinti di poter vincere” - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Sono sicuro che affronteremo la partita con l’approccio giusto, l’attenzione giusta e la qualità necessaria per fare bene”. Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli, alla vigilia del derby contro l’Inter. “Siamo a inizio campionato, abbiamo cominciato bene, sia noi che i nostri avversari, e vogliamo continuare. Sarà un bel derby, da affrontare con convinzione, fiducia, concentrazione. Sono sicuro che lo faremo, e poi vedremo cosa succederà”, ha detto ancora Pioli, che vuole un Milan che “giochi da Milan, con entusiasmo, con passione, che giochi con il cuore che ci ha sempre contraddistinto e che metta in campo la migliore prestazione possibile. Questo non solo domani, ma per tutta la stagione, perchè domani comincia la vera stagione e noi vogliamo essere protagonisti”. L’Inter è una squadra che segna tanto ma Pioli confida nei suoi: “Ci siamo tenuti i gol, i nostri non li hanno fatti in Nazionale, mi auguro li facciano domani. L’Inter – ha aggiunto l’allenatore rossonero – è forte, lo scorso anno è stata l’unica squadra a tenere testa ai campioni d’Europa, ma noi andremo in campo per mettere le nostre qualità e fare meglio di loro. Quella di domani è un’occasione da sfruttare e voglio che i miei giocatori siano convinti di poter vincere”. “Se Giroud come personalità è il nuovo Ibra? Di Zlatan ce n’è uno – ribatte Pioli – E’ la squadra che è cresciuta, ha lavorato in un certo modo, ed è chiaro che ci sono dei giocatori importanti a livello di personalità, presenza. Giroud è uno di questi. Per fortuna il percorso fatto ha permesso ai giocatori giovani di diventare esperti e ai nuovi arrivati di conoscere queste situazioni e ambientarsi”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).