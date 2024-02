Pioli “Contro l’Atalanta per tornare a vincere” - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “E’ una gara importante per la classifica, per tornare a vincere. Sarà difficile, noi, Atalanta e Inter siamo le squadre che abbiamo fatto più punti. Affronteremo una squadra in forma ma anche noi stiamo bene”. Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del derby lombardo di campionato contro l’Atalanta che ha il sapore di uno scontro diretto per la zona Champions. Per quanto riguarda il suo gruppo, l’allenatore rossonero fa sapere in conferenza stampa che “Kalulu sta bene, parlerò con lui e vedremo se convocarlo. Tomori è un pò più indietro ma anche lui sta bene. Calabria dovrebbe allenarsi in gruppo anche oggi”. “Maignan meno sereno? Non sono finiti i suoi miracoli. E’ uno dei portieri migliori al mondo, impara sempre qualcosa da ogni situazione”, ha proseguito l’ex allenatore di Lazio e Parma. “De Ketelaere? Gasperini sta facendo un lavoro incredibile, eccezionale, bisogna fargli i complimenti – ha ammesso il mister rossonero, parlando dei progressi del centrocampista belga, di proprietà del Milan – In tanti in Italia hanno bisogno di un anno, Gasperini è stato bravo a trovargli una posizione più offensiva, poi ogni ambiente ha le sue aspettative e la sua storia”. “Il destino dipende da noi, non dagli avversari – ha poi osservato Pioli, commentando il sorteggio che ha accoppiato i rossoneri ai cechi dello Slavia Praga negli ottavi di Europa League – Non sarà facile perchè lo Slavia ha vinto il girone davanti alla Roma e si sta giocando il campionato. Abbiamo forti motivazioni, vogliamo essere protagonisti in Europa e in campionato. Tutti vogliono vincere l’Europa Legaue, ora ce la giochiamo anche noi come Atalanta, Liverpool e Bayer”.

