Pioli “Arriva il momento decisivo della stagione” - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Lo Slavia Praga ha vinto il girone con una squadra forte come la Roma dimostrando le sue qualità, è una squadra da rispettare molto e affrontare con la giusta attenzione”. Stefano Pioli non si fida della squadra ceca, rivale del Milan domani a San Siro nell’andata degli ottavi di Europa League. “Bisogna pensare di poter vincere questa coppa, poi è chiaro che oltre al pensiero devi dimostrare le tue capacità – sottolinea il tecnico rossonero a Sky – La squadra sta bene, dobbiamo superare questo ostacolo che non sarà semplice ma abbiamo tutte le possibilità di fare bene”. Venerdì in campionato contro la Lazio, “dal punto di vista tecnico non abbiamo giocato al nostro meglio ma siamo stati compatti, intensi, siamo stati squadra fino alla fine e ottenuto una vittoria importante e difficile. La squadra sta bene e sa che arriva il momento decisivo della stagione”. L’infermeria si è ormai svuotata, anche Kalulu e Tomori sono a disposizione “e ci sarà spazio per tanti nei prossimi 10 giorni. E’ chiaro che i reduci dagli infortuni più lungi devono prendere ritmo, hanno bisogno di minuti in più e cerhceremo di darglieli”. Ma contro lo Slavia andrà in campo “la formazione migliore, come il Rennes è una squadra che in casa è un avversario temibile e domani fare risultato è importante”. Poi una battuta su Adli: “Credo che sia l’esempio di chi ci crede e lavora per migliorare, per conquistarsi una posizione, e continua a credere nelle proprie qualità, avendo anche la forza di cambiare ruolo. L’anno scorso c’era molta concorrenza sulla trequarti e ha faticato a trovare spazio. In estate abbiamo parlato per cercargli un’altra posizione dove avere più spazio e lui si è impegnato con grande volontà. Non è ancora perfetto ma sta mettendo insieme tante prestazioni positive”.

