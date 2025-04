Pioggia, buche pericolose e caos, E45 chiusa tra base logistica e Selci-Lama | C’è anche incidente - Tuttoggi.info

Mattinata “complicata” quella odierna (15 aprile) lungo la E45, dove la pioggia ha creato notevoli disagi, a partire dalle numerose buche apertesi in direzione nord nel tratto tra Cerbara e San Giustino.

Intorno alle 9.30 è stata addirittura chiusa temporaneamente la carreggiata in direzione Cesena – tra lo svincolo della base logistica e quello di Selci Lama – proprio a causa delle pessime condizioni del piano viabile, provocato appunto dalle intense precipitazioni delle ultime ore.

Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre dell’Anas, impegnate nella gestione dell’emergenza e nella messa in sicurezza della sede stradale, con l’obiettivo di ripristinare quanto prima le condizioni per una riapertura in sicurezza.

La chiusura è peraltro arrivata anche pochi minuti dopo un incidente (foto sopra), verificatosi (sempre in direzione nord) un paio di km più avanti dell’uscita di Selci Lama, nei pressi dello svincolo di San Giustino. Una Fiat Panda è infatti sbandata, probabilmente anche in questo caso a causa delle condizioni del manto stradale, urtando il guardrail e fermandosi al centro esatto della carreggiata.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco tifernati, giunti rapidamente sul posto, che hanno estratto la conducente rimasta ferita e in stato di shock, consegnandola alle cure del personale del 118. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e la gestione del traffico.