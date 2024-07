Pillon (Lega): "Famiglie umbre troppo a lungo dimenticate dalla sinistra" - Tuttoggi.info

“Da responsabile delle politiche familiari della Lega Umbria esprimo grande soddisfazione per l’approvazione in commissione della legge regionale sulla famiglia. Ora ci aspetta l’aula, ma il lungo iter, complicato da pretestuosi ostruzionismi di una sinistra senza idee e senza valori volge ormai al termine. Le famiglie umbre sono il motore della nostra regione, e per troppo tempo sono state dimenticate dalla politica di PD e compari, che ormai non sanno più distinguere neppure un uomo da una donna. La nuova legge aiuterà a sostenere le giovani coppie, a promuovere la natalità e la genitorialità, a valorizzare i padri, le madri e i nonni e ad agevolare la gestione dei carichi familiari per bambini, anziani e persone con disabilità. Senza figli non c’è futuro, e senza famiglie non ci sono figli. Complimenti dunque al gruppo Lega in consiglio regionale, e avanti su questa strada”.



Così l’avv. Simone Pillon, già senatore e ora responsabile regionale politiche familiari della Lega

Luogo: Umbria