Pil stabile nel terzo trimestre, frena l'inflazione - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Pil stabile e inflazione in netto calo di quasi due punti percentuali. E’ quanto rileva l’Istat sottolineando come nel terzo trimestre dell’anno il prodotto interno lordo sia rimasto stazionario sia rispetto al trimestre precedente, sia rispetto al terzo trimestre del 2022. La variazione congiunturale si deve a una diminuzione del valore aggiunto nel comparto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, di un aumento in quello dell’industria e di una stazionarietà in quello dei servizi.

sat/gsl