Pieve de' Saddi, da 12 anni punto di riferimento dei pellegrini | Il 2 giugno si celebra San Crescenziano - Tuttoggi.info

Anche quest’anno il 2 giugno per Pieve de’ Saddi (Pietralunga) sarà una data importante, ricordando il martirio di San Crescenziano e compagni. La Messa – con l’esposizione delle reliquia del Santo – sarà celebrata alle ore 16 seguita, come consuetudine, da una merenda offerta a tutti i presenti.

Un anno cominciato alla grande, con l’accoglienza di oltre 30 pellegrini al giorno tra l’ostello di Pieve de’ Saddi e il rifugio di Candeggio. È stato inoltre inaugurato un nuovo sentiero che porta da località “Il Sasso” a Candeggio senza passare per strade asfaltate fastidiose per i pellegrini, ed è stata risistemata la strada che porta da Pieve de’ Saddi a Pietralunga, grazie al contributo della Regione Umbria.

Pieve de’ Saddi ospita ormai pellegrini da 12 anni offrendo un buon servizio per coloro che camminano verso Assisi, visto che da Città di Castello a Pietralunga non ci sono altre accoglienze, anche solo per rifocillarsi.

Solo qualche giorno fa qui è arrivato anche il programma Rai “Linea Verde sentieri estate”, per far conoscere la via di Francesco. La puntata andrà in onda il 15 giugno alle ore 12.20. Anche Sandy Brown autore della guida “The way of St Francis” da Firenze ad Assisi e Roma, ha scelto Pieve de’ Saddi per presentare il nuovo aggiornamento 2024.