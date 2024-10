Pieve Comics - Tuttoggi.info

Al Circolo di Pieve di Campo, in Via Stoppani 8/b, andrà in scena la 1°edizione del “Pieve Comics”. Domani, sabato 12 ottobre, si svolgerà un’intera giornata dedicata a fumetti, giochi, espositori locali e tanto divertimento. Si potranno esplorare stand di fumetti e giochi, incontrare espositori umbri e partecipare alla gara cosplay, perfetta per tutti gli appassionati. Ci sarà, inoltre, una grande parata con sosta presso il Bar Gelateria “La Pieve” di Mancini Sergio & Figli. Durante la giornata, street food, anche per celiaci. L’ingresso alla manifestazione è gratuito e aperto a tutti (grandi e piccoli).



Vi aspettiamo numerosi. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza per fronteggiare la recente emergenza meteo locale.