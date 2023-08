Pietre da Madonna delle Grazie di Magione, cantiere e niente messa

Il Comune, proprietario dell'edificio di culto, ha avviato l'intervento dopo il distacco di parti del frontone

Chiusa la chiesa della Madonna delle Grazie di Magione, per effettuare i lavori dopo il distacco di pietre dal frontone. Il Comune, proprietario dell’edificio religioso, ha predisposto il ponteggio. Sulla base delle indicazioni della Soprintendenza alle belle arti dell’Umbria, come ha spiegato il sindaco Chiodini sui canali social, si dovrà infatti procedere ad un intervento di risanamento della pietra per ripristinare la sicurezza e la funzionalità dell’immobile. Ci vorrà del tempo, sia per la progettazione che per i lavori.

Nel frattempo, in accordo con la parrocchia di Magione, il luogo rimarrà chiuso al culto e ai visitatori.

La Madonna delle Grazie è una delle chiese più antiche di Magione, risalente al XIII secolo. Al suo interno è presente l’affresco di Maria che allatta al seno Gesù bambino, risalente al 1371.