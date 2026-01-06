 Piersanti Mattarella, Lagalla "Testimone eroico di un tempo difficile" - Tuttoggi.info
Piersanti Mattarella, Lagalla “Testimone eroico di un tempo difficile”

ItalPress

Mar, 06/01/2026 - 12:03

PALERMO (ITALPRESS) – “È sempre importante ricordare chi è testimone eroico di un tempo difficile, molto più difficile di quello attuale sul piano della potenza e della violenza della mafia militante in questa città. Credo che ricordare quel tempo e ricordare quei testimoni sia un dovere e una necessità che guarda soprattutto alle giovani generazioni. Ogni tempo ha le sue difficoltà e ogni tempo impone alla responsabilità della classe dirigente di fare di tutto per superare quelle difficoltà”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della commemorazione dell’anniversario dell’assassinio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione ucciso il 6 gennaio 1980.

xd6/fsc/mca2

