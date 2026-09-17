 Piemonte, Zangrillo "Contento sia prima regione a usare IA nella PA" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Piemonte, Zangrillo “Contento sia prima regione a usare IA nella PA”

ItalPress

Piemonte, Zangrillo “Contento sia prima regione a usare IA nella PA”

Gio, 17/09/2026 - 14:03

Condividi su:


TORINO (ITALPRESS) – “Questa iniziativa della Regione Piemonte mi fa particolarmente piacere, intanto perché è in linea con gli impegni che la pubblica amministrazione a livello nazionale sta assumendo sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale, e mi fa piacere perché la mia regione, la Regione Piemonte, è la prima a muoversi, dotandosi di uno strumento che sicuramente sarà di supporto alla pubblica amministrazione e se la pubblica amministrazione funziona meglio significa che i servizi che noi diamo ai nostri utenti, cittadini e imprese sono sempre più vicini alle loro attese”. Così il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a margine di un evento organizzato questa mattina nella sede del Grattacielo Piemonte di Torino.

xn3/col5/gsl

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!