Piemonte, Amalberto "Usa prima destinazione export, ma giusto allargare mercato" - Tuttoggi.info

TORINO (ITALPRESS) – “L’America è il nostro primo mercato e continuerà a esserlo, ma immaginare di allargare questo mercato è un’idea che può diventare realtà, l’Europa ha creato un accordo con il Mercosur che in questo momento è in fase di definizione, c’è un accordo con l’India e l’Europa sta predisponendo un accordo con l’Australia, sono posti dove le nostre aziende hanno qualcosa da dire e dove riusciamo a esportare”. Così il presidente di Confindustria Piemonte, Andrea Amalberto, in occasione dell’annuale bilaterale con la giunta regionale convocata al Grattacielo Piemonte di Torino.

