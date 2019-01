Piegaro, nuovi servizi per il campo sportivo del capoluogo

Buone notizie per gli impianti sportivi di Piegaro. Il campo sportivo del capoluogo sarà infatti presto dotato di una biglietteria e di un locale adibito a servizi.

Lo rende noto l’Amministrazione comunale che in questo modo viene incontro alle richieste dell’Associazione sportiva dilettantistica Piegaro, soggetto gestore dell’impianto. Del resto quello di Piegaro era l’unico stadio ancora sprovvisto di tali servizi.

Secondo quanto spiega il sindaco Roberto Ferricelli, propedeutica a questo intervento è tuttavia stata l’acquisizione del terreno di proprietà della Provincia di Perugia.

Per la realizzazione dello spazio che fungerà da biglietteria, mini-bar e servizi igienici a servizio del campo sportivo l’Amministrazione comunale ha riconosciuto all’Asd un primo contributo di 8.000 euro. Sarà la stessa società sportiva, entro la stagione invernale, ad occuparsi della esecuzione delle opere.

Intanto Ferricelli fa sapere che il Comune continua a cercare canali di finanziamento per intervenire in maniera definitiva sul movimento franoso che interessa una parte dell’impianto sportivo. Sono già stati finanziati gli studi geologici e la relativa progettazione che è stata presentata al Coni per la richiesta di finanziamento.

