Piegaro, contributi per circoli ricreativi e culturali - Tuttoggi

Pubblicato dal Comune di Piegaro l’avviso per l'assegnazione di un contributo una tantum destinato ai circoli ricreativi e culturali del territorio.

Pubblicato dal Comune di Piegaro l’avviso per l’assegnazione di un contributo una tantum destinato ai circoli ricreativi e culturali del territorio.

L’importanza dei circoli ricreativi

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale, “il contributo – spiega l’Amministrazione – vuole essere un sostegno oltreché dimostrare una concreta vicinanza da parte dell’Amministrazione Comunale a delle realtà importantissime per il tessuto sociale delle nostre Comunità. I circoli rappresentano i luoghi privilegiati per l’incontro e l’aggregazione, dove si può socializzare e condividere i propri interessi e passioni. Per questo motivo e in considerazione dell’inevitabile contrazione economica che stanno subendo a seguito delle chiusure imposte dall’emergenza sanitaria, questa Amministrazione ha stabilito, anche per quest’anno, di mettere in atto dei sostegni per la ripresa delle attività dei circoli comunali”.

Come presentare domanda

Potranno richiedere il contributo tutti i Circoli ricreativi aventi sede legale ed operativa nel comune di Piegaro la cui attività è stata sospesa a seguito dell’emergenza sanitaria COVID 19.

Le domande dovranno pervenire agli uffici comunali entro, e non oltre il 25 giugno 2021 e potranno essere trasmesse via e mail solo da un valido indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.piegaro@postacert.umbria.it o, recapitate a mano, presso l’ufficio Protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.00).

Tutte le informazioni relative all’avviso, compreso il modello di domanda, sono rintracciabili cliccando qui.

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno contattare gli uffici comunali ai seguenti numeri: responsabile Area Amministrativa 3357481834 – 075 8358924 – dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00; Ufficio Cultura, Turismo, Comunicazione Istituzionale 389 4236650 – 075 8358928 – dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12:00.