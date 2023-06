“Il piano sull’Ex Ilva, per quanto riguarda l’intervento sull’idrogeno, non si muove di una virgola. Ho la disponibilità di un miliardo sul Pnrr, sto facendo la valutazione rispetto alla tempistica tecnica per capire se mantenerlo su fondi Pnrr spostarlo su fondi Fsc”. Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, interpellato sul futuro dell’impianto pugliese.

