Pichetto Fratin "Usare l'idrogeno per un futuro decarbonizzato" - Tuttoggi.info

CATANIA (ITALPRESS) – “Quello di oggi è un momento importante di approfondimento, di confronto tra gli esperti, di analisi di quelli che sono i nuovi percorsi. I nuovi percorsi chiaramente sono il fotovoltaico, l’eolico, che viene trattato oggi come tema, e l’idrogeno, che è l’elemento più diffuso in natura. Tutti elementi importanti per la decarbonizzazione”. Così, a Catania, il ministro all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica, Alberto Pichetto Fratin, a margine dell’evento Opportunità industriali dalla transizione energetica per la Sicilia, per l’Italia e per l’Europa. xo1/vbo/gtr