Pichetto Fratin “In autunno partiamo con le comunità energetiche” - Tuttoggi.info

GENOVA (ITALPRESS) – “Mi auguro in tempi brevi di poter firmare il decreto definitivamente, quindi di partire quest’autunno con le comunità energetiche che sono una grande sfida, di autoconsumo, di abitudini diverse, di comunione di produzione”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a margine di una lectio magistralis all’università di Genova. “Ai 1,7 milioni di produttori che abbiamo già aggiungiamo questo modello diverso di produzione e consumo”, ha concluso.

“Sotto l’aspetto dei prezzi del gas il quadro geopolitico mondiale è difficile da decifrare. Vorrei ricordare che c’è stato un rialzo fortissimo 15 giorni fa dovuto alle minacce di scioperi in Australia. Ma posso stimare che non succederà più di andare a 330 dollari a megawattora” ha detto il ministro a proposito dei prezzi del gas.

(ITALPRESS).