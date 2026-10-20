Piccoli Comuni a rischio spopolamento, allarme Anci Sicilia "Servono risorse" - Tuttoggi.info

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Piccoli Comuni a rischio spopolamento, allarme Anci Sicilia “Servono risorse”

ItalPress

Piccoli Comuni a rischio spopolamento, allarme Anci Sicilia “Servono risorse”

Mar, 20/10/2026 - 14:03

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PALERMO (ITALPRESS) – “I piccoli Comuni della Sicilia chiedono maggiore attenzione da parte delle istituzioni nazionali e regionali, attenzione che si deve tradurre in interventi specifici, per esempio in materia di personale: non è possibile essere ancorati a un sistema che impedisce di assumere quelle poche figure che servono a erogare i servizi. Non possiamo immaginare che in questi comuni che rischiano lo spopolamento si lascino i sindaci a mani nude nel dare risposte ai cittadini. Su questo bisogna intervenire per dare incentivi e impedire la desertificazione”. Lo ha detto il segretario generale di Anci Sicilia Mario Alvano a margine degli Stati generali dei piccoli comuni che si sono svolti all’Ars.
fnu/abr/gtr

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